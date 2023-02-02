Укравшая из Ленинградского зоопарка ящерицу парочка отправится в колонию

В Петербурге вынесли приговор мужчине и женщине, которые летом прошлого года украли из зоопарка редкую ящерицу, которая в последствии погибла от действий злоумышленников.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, подсудимые были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище).

Как установил суд, 12 августа 2022 года подсудимые похитили из павильона «Экзотариум» в Ленинградском зоопарке ящерицу рода аконтозавтр Натальи. Свою вину похитители рептилии признали и раскаялись в содеянном, обещали возместить зоопарку ущерб, купив для него несколько ящериц.

Ранее оба злоумышленника были неоднократно судимы. В итоге мужчина проведет два года в колонии строгого режима, а его подруга отправится в колонию общего режима на год и десять месяцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградском зоопарке украли редкую ящерицу.