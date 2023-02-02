Петербуржцам напомнили, как правильно хранить пищу в холодильнике

Холодильник является лучшим местом для хранения продуктов. Однако важно не забывать о простых правилах хранения еды, дабы ее хранение было более качественным.

В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга горожанам напомнили, как правильно размещать пищу в холодильнике. Так, верхняя полка предназначается для готовых продуктов, не требующих длительного хранения.

Средние полки подходят для хранения на них яиц и молочных продуктов. К слову, хранить эти продукты на внутренней стороне дверцы неправильно, так как “молочке” и яйцам для качественного хранения нужен постоянные холод, чего не выйдет добиться храня их на дверце, так как ее постоянно открывают и закрывают.

А вот нижняя полка предназначена для мяса и рыбы, так как там минимальная температура. В нижних ящиках стоит хранить фрукты и овощи.

Сырые продукты не рекомендуется класть рядом с готовыми.

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