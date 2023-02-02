Умерла гражданка Эстонии, пострадавшая от падения ледяной глыбы в Петербурге в 2010 году

В 2010 году в Петербурге на голову гражданки Эстонии Миланы Каштановой упала глыба льда, после чего девушка проходила долгий период восстановления, а ее родственники судились с жилочной конторой, сотрудники которой не огородили зону падения льда с крыши. Стало известно о том, что Милана умерла 31 января.

О кончине девушки сообщили ее родственники в социальной сети “Вконтакте”. В Петербург гражданка Эстонии приехала на учебу. Трагедия произошла 5 февраля 2010 года на улице Красных Курсантов. Милана приходила по улице в тот момент, когда крышу одного из домом отчищали ото льда. Опасную зону при этом никак не огородили.

После того, как на голову девушке упала ледяная глыба, ее госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение, где врачи провели несколько операций на мозг. Студентка долгое время находилась в коме, из которой начала выберется в августе 2010 года, находясь на лечении в Германии.

С 2013 года ее восстановление проходило в Талине, дома. Однако позднее, состояние девушки вновь начало ухудшаться. Она ушла из жизни 31 января этого года, проведя последние недели жизни в больнице.

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