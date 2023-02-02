В Петербурге комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 480 тысяч нарушений ПДД за январь

В Петербурге за первый месяц текущего, 2023 года, комплексами фотовидеофиксации было зафиксировано более 480 тысяч нарушений ПДД. Для сравнения, в январе прошлого года число зафиксированных нарушений составляло порядка 330 тысяч.

Так, 97% нарушений составили несоблюдение скоростного режима. Несмотря на то, что нарушений в сравнении с показателями прошлого года стало больше, статистика по конкретным адресам показывает снижения числа нарушений правил дорожного движения в 3-4 раза. И это касается всех районов города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Также отмечается, что в городе будут количество комплексов фотовидеофиксации. Сейчас по Петербургу их работает 996. Из них 44 передвижных и 992 стационарных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге с февраля повысили стоимость проезда по транспондерам на ЗСД