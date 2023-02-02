Петербург стал лидером среди регионов, где можно отведать самые вкусные десерты

Петербург стал лидером среди регионов, в которых модно отведать самые вкусные десерты. На второе место попал Калининград.

Так, согласно данным опроса, проведенного в День десерта, 1 февраля, специалистами сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, 40% респондентов отдали свой голос Северной столице, как самому “сладкому” региону. В частости, упоминалась легендарная кондитерская “Север”. Об этом пишет “МК в Калининграде”.

Второе место досталось Калининграду. Ему досталось 15% голосов. Здесь туристы и жители города выделили традиционный пирог с корицей под названием “Попрошайка”.

Бронза досталась Казани. Респонденты вспомнили о таких традиционных для региона лакомствах, как чак-чак и талкыш.