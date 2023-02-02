В Петербурге с началом февраля восстановился снежный покров

После погодных потрясений и постоянной смены тепла на мороз в январе, к началу последнего зимнего месяца Петербург практически остался без снега. Однако февраль умудрился исправить положения сразу после своего начала.

Как передает ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в первый день февраля, в среду, в Северной столице восстановился снежный покров. Его высота, согласно данным городских метеостанций, достигла девяти сантиметров.

За сутки высота покрова не претерпела сильных изменений. В некоторых районах Ленинградской области 2 февраля наблюдается более обильный снежный покров. Так, например, в Сосново он составляет 21 сантиметр, а в Лодейном поле — 51 сантиметр.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 февраля, в четверг, в Петербурге придут небольшие морозы до -2 градусов. Также выпадет небольшой снег.