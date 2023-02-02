В Петербурге во второй день февраля ожидаются небольшой мороз и снег

В Петербурге 2 февраля погода отметится небольшими морозами и снегом. Также на дорогах по-прежнему встречается гололедица.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на четверг, 2 февраля, в городе на Неве погодные условия останутся под влиянием центральной части циклонического вихря, что сохранит облачную погоду, а также осадки в виде небольшого снега. Петербуржцам следует быть осторожнее на дорогах и тротуарах, так как есть вероятность появления гололедицы.

Температура воздуха опустится от 0 до -2, а в Ленобласти от 0 до -5 градусов. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 3 февраля, вновь пройдет небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 февраля в города наблюдадась оттепель.