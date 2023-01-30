Общественные туалеты "Водоканала" станут бесплатными для петербуржцев в 2023 году

В Петербурге в 2023 году все типы общественных туалетов “Водоканала” станут бесплатными. На их обслуживание город выделит более 400 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в этом году получит субсидии для обеспечения эксплуатации 112 фонтанов и фонтанных комплексов и 264 общественных туалетов, находящихся в его хозяйственном ведении.

Таким образом, горожанам не придется платить за использование общественного туалета, принадлежащего “Водоканалу”. На обслуживание фонтанов Северная столица выделит 244 миллионов рублей, а на эксплуатацию общественных туалетов предоставят субсидию в размере 484 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти собираются открыть новые вытрезвители.