В последний понедельник января Петербург ощутит потепление и низкое давление

В Петербурге рабочая неделя началась с положительной температуры воздуха, превышающей норму. Также выпадет мокрый снег, а атмосферное давление обещает быть низким.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в понедельник, 30 января, в Северной столице на погодные условия окажет влияние теплый сектор североатлантического циклона под названием Nicolas. Он обеспечит облачную погоду с осадками в виде снега и мокрого снега. Также сохранится плюсовая температура воздуха.

Так, в городе потеплеет до +1...+3 градусов. По Ленобласти температура воздуха составит -2...+3 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день будет падать и составит 733 мм ртутного столба.

Во вторник, 31 января, температура днем будет держаться около ноля. Осадки будут в виде мокрого снега, переходящего в снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на понедельник из-за непогоды в Петербурге введи "желтый" уровень погодной опастности.