Жители регионов рассматривают Петербург для переезда

Порядка 20% россиян, проживающих в регионах, планируют переезд в столицы. Из них более половины собирается ехать в Петербург.

Среди одной тысячи 610 трудоустроенных граждан России в возрасте 25–55 лет в 2023 году готовы переехать в Москву и Санкт-Петербург. При этом последнему отдают предпочтение 52% опрошенных. Об этом сообщает АБН.

Из опрошенных 40% предполагают, что в столицах их доходы поднимутся на 30-50%. Желание сменить место жительства многие связывают с тем, что в родных краях не видят перспективы для профессионального развития и карьерного роста. Многие также хотят работать в крупных компаниях. Большинство ищут удаленную работу.

Трудовые мигранты уже давно предпочитают переезд в Петербург из-за более высоких доходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на дополнительную поддержку рынка труда в Петербурге будет выделено более 176 млн рублей.