В Петербурге 30 января введут «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда

Погода в Петербурге в первый рабочий день обещает быть суровой. Из-за штормового ветра и гололеда в городе вводят «желтый» уровень погодной опасности.

На понедельник, 30 января, в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности, в связи с тем, что на территории региона с восьми утра до 18 часов ожидается сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного

Также в этот же день, с девяти часов утра и до 17 часов вечера из-за налипания мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидаются гололедно-изморозевые отложения.

Петербуржцев призвали соблюдать осторожность. К особой бдительности призвали автомобилистов в связи с повышенным риском ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС предупреждало петербуржцев о том, что 30 января в городе на Неве ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.