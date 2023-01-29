Петербуржцам рассказали о пользе витамина Е, а также о том, в каких продуктах его можно найти. Так, например, витамин Е можно встретить в орехах и кукурузе.

Витамин Е относится к жирорастворимым витаминам и является одним из жизненно необходимых витаминов для человека. Его недостаток может привести к системным нарушениям в организме. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Витамин Е лучше усваивается в комплексе с витаминами А, С, D, цинком и селеном. Также он регулирует процессы восстановления тканей кожи, слизистых, внутренних органов, выработку коллагена, гормонов, обмен аминокислот. Данный витамин помогает процессам регенерации тканей, а также участвует в защите от избыточного ультрафиолетового облучения и воздействия канцерогенных веществ. Также витамин Е обеспечивает нормальную работу репродуктивной системы.

Основным источником витамина выступает богатая жирами пища. Его можно найти в рыбе лососевых пород, креветках, крабах, семенах льна, кукурузы, сои, подсолнечника, тыквы, орехах и всех видах растительных масел.

Однако специалисты напоминают о том, что не рекомендуется превышать дозировку витамина Е, дабы избежать неприятных побочных явлений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как быть в ситуации, когда стоимость товара в чеке окзалось больше, чем на ценнике.