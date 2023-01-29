Петербуржцев предупредили о штормовом ветре 30 января

В первый рабочий день грядущей недели ожидается ухудшение погодных условий. Кроме того, что в Петербурге в очередной раз наступит оттепель, погоду омрачит штормовой ветер.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 30 января, в городе ожидается усиление ветра. Так, местами он будет разгоняться до 18 метров в секунду. Горожанам стоит быть внимательнее с четом ухудшения погодных условий.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказывал, что в понедельник в городе ожидается потепление до +1...+2 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье, 29 января, в Петербурге погоду сформирует теплая периферия обширного циклона. В этот деть столбики термометра покажут температуру от -1 до +1 градуса.