Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о оттепели и гололеде в понедельник

В начале недели Петербург ожидает плюсовая температура, которая обеспечит осадки в виде мокрого снега и гололед. Однако такая погода продержится лишь один день, а затем вновь похолодает.

Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, в понедельник, 30 января, погода будет формироваться за счет циклона, который уже движется на восток севернее города. Ночью он принесет в Северную столицу мокрый снег, который образует гололед на дорогах и тротуарах.

В ночное время температура воздуха будет держаться в районе нуля, а вот днем поднимется до +1...+2 градусов. Специалист отмечает, что при таких температурных значениях на западе Ленобласти и в городе днем стоит ожидать мокрый снег.

Колесов также отметил, что потепление не продолжится долго. Так, уже во вторник температура вновь вернется к отрицательным значениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 января, в воскресенье, температура воздуха в Петербурге составит от -1 до +1 градуса.