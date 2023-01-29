Автоконцерн Hyundai ищет желает возобновить работу завода в Петербурге

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor занимается поиском возможности возобновить работу. Компания находится в диалоге с Минпромторгом РФ по данному вопросу.

Во время встречи со студентами Образовательного центра языка и культуры Института, прошедшей накануне, 28 января, топ-менеджер автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus Чон Хенчхоль рассказал, что автоконцерн находится в постоянном диалоге с правительством Северной столицы и Минпромторгом России и ищет возможность возобновления работы производства каждый день. Об этом пишет "ДП".

Напомним, что петербургский автозавод Hyundai находится на простое. В данный момент предприятие работает только в ограниченном режиме, для выпуска комплектующих для уже проданных авто.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на автомобильном заводе Hyundai в Северной столице стали выпускать кузова для экспорта в Казахстан.