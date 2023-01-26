В Москве достраивают еще одну станцию метро и транспортно-пересадочный узел при ней

На строящейся станции «Лианозово» ведется отделка, а также монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения. Работы по установке монолитных конструкций уже выполнены в полном объеме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В перспективе на базе новой станции будет сформирован транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

К завершению близится строительство новой станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро. В рамках работ по архитектурной отделке «Лианозово» пол станционного комплекса выложат плитами из светло-серого гранита, также 46 колонн, стены и потолок покроют панелями.

«Основным элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и темных участков», – поделился заммэра.

Чиновники рассчитывают, что «Лианозово» поможет разгрузить дороги на севере Москвы. Станция создаст альтернативу «Алтуфьево», что позволит уменьшить количество транспорта на Дмитровском шоссе и улицах Череповецкая и Лескова. Кроме того, в будущем на базе «Лианозово» сформируют ТПУ с пересадкой на пригородные поезда Савеловского направления и маршруты наземного городского транспорта. Также запланирована реконструкция дорог и постройка перехватывающей парковки.

При этом ТПУ не только улучшит комфорт пассажиров. В его состав войдет торговый комплекс с подземной автостоянкой и офисно-торговый центр. Это не первый подобный объект, строящийся в Москве. Уже сдано больше 40 ТПУ, несколько десятков хабов находятся в стадии разработки и строительства. По наблюдениям экспертов, они влияют на развитие города в целом.

«ТПУ не только приблизили деловой обжитой центр, но и сформировали вокруг себя комфортную зону для проживания, деловой и коммерческой активности: в их составе есть жилые кварталы, новые школы, поликлиники, детсады, зоны отдыха и спорта, торгово-развлекательные центры. Благодаря таким хабам появляется развитая транспортная инфраструктура, создаются рабочие места, город и инвесторы получают прибыль», – рассказал исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Вслед за столицей ТПУ строятся и в других регионах. При этом по масштабам с московской могла бы сравниться только петербургская программа. Однако она вот уже много лет не может стартовать. Идею развить в Петербурге сеть из более чем 60 ТПУ озвучили в 2014 году. Два года назад город заключил соглашение с компанией «Мегалайн», которая предложила возвести 61 хаб. Проект оценили в 186 млрд рублей.

Компания изучила потенциальные территории для постройки ТПУ. Для каждого хаба предполагался индивидуальный проект, куда помимо удобных и безопасных переходов могли входить торговые и деловые объекты, перехватывающие парковки, гостиницы и другое. Ожидаемый эффект – снижение маятниковой миграции горожан, повышение качества пассажирских перевозок, создание новых рабочих мест, разгрузка дорожной сети через стимулирование горожан пользоваться общественным транспортом.

«Строительство подобных объектов позволит не только обновить или создать новую транспортную инфраструктуру, на базе ТПУ появятся новые точки роста деловой активности, позволяющие развиваться малому и среднему бизнесу», — сообщал гендиректор «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Несмотря на все перспективы, которые к тому же обеспечил бы инвестор без привлечения бюджета, уже через год власти города переключились на другие задачи. В Петербурге появились зоны платной парковки, также была внедрена новая модель транспортного обслуживания. Эти меры должны были улучшить транспортную систему города, но по факту вылились в новые проблемы. Особенно они обострились с закрытием на ремонт некоторых станций метро и наступлением зимы.

Петербургский инвестор сейчас работает над проектом ТПУ «Кудрово» в Ленобласти. В регионе к возможности сэкономить бюджет и получить социально значимый объект отнеслись с большим энтузиазмом, компании оказывают всю нужную поддержку. Также ТПУ сейчас строят в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге и других регионах.