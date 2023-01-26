В весенний призыв в Петербурге не будут призывать мужчин старше 27 лет

В Петербурге а апреле начнется весенний призыв и, исходя из проекта постановления городского правительства о проведении призыва, поднимать призывной возраст до 30 лет — не собираются. Во всяком случае в этот раз.

Как следует из проекта постановления городского правительства о проведении призыва на срочную службу в апреле-июне 2023 года, возрастные рамки для призывного возраста остаются прежними. То есть, призывать на службу будут молодых людей в возрасте до 27 лет, как и раньше. Об этом пишет Neva.Today.

Отмечается, что постановления о призыве было направлено на антикоррупционную экспертизу. В документе говорится, что районные администрации должны оказать содействие призывным комиссиям в обеспечении осуществления связанных с призывом мероприятий. Отмечено, что призыву подлежат не пребывающие в запасе граждане РФ Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ранее говорилось о возможном повышении призывного возраста до 30 лет в грядущий весенний призыв.