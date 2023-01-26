В Петербурге хотят запретить продажу зажигалок несовершеннолетним

Петербургские школьники не смогут приобрести зажигалки. В случае нарушения предполагается штрафы.

В Петербурге собираются ввести запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В первую очередь имеются в виду зажигалки и газовые баллончики. Продавцы будут обязаны спрашивать у покупателя паспорт.

В четверг, 26 января, соответствующий законопроект был одобрен а заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Об этом сообщил депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

За нарушение запрета будут предусмотрены штрафы. Для гражданских лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге рассматривают возможность запрета вейпов и электронных сигарет.