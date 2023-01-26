В Красном Селе с февраля заработает производство запчастей для иномарок

В Петербурге появится производство по выпуску запчастей для иномарок. С начало февраля будет открыто частичное производство.

Производственно-складской комплекс, площадью семь тысяч квадратных метров, что располагается на юго-западе города, стал собственностью компании TRIALLI, специализирующейся на выпуске автокомпонентов.

Инвестиции в производство составили 200 миллионов рублей. В будущем компания собирается запустить новую площадку и выпускать продукцию как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны СНГ. Об этом пишет “ДП”.

Также у компании уже одно предприятие, что находится в Пушкине. Частичный запуск нового производства запланирован на 1 февраля текущего года. А в полную силу завод заработает в марте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что через "параллельный импорт" в Петербург приехали первые иномарки в 2023 года.