Петербуржцам придется заплатить больше за перелет в эконом-классе

Для полета на эконом классе петербуржцам придется выложить больше денег, чем ранее. В России был зафиксирован максимальный рост цен с 2008 года.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, был зафиксирован рост цен на авиабилеты. Так, перелеты в эконом классе подорожали по стране на 8-14%. Отмечается, что это максимальный рост с 2008 года, тогда рост цен составил 34%.

Согласно данным, предоставленным Росстатом, в среднем авиабилеты подорожали на 11%. Средняя стоимость на тысячу километров пути в декабре 2022 года составляла 6096,9 рубля. Для сравнения, в том же месяце 2021 года этот показатель составлял 5482,2 рубля.

В августе 2022 года было зафиксировано подорожание до 6621 рубля. Данный показатель почти добрался до цены в 2010 году (6892,51 рубля).