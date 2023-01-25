Средняя зарплата петербуржцев в январе составила более 65 тысяч рублей

В Петербурге за год был зафиксирован рост доходов. Так, средняя предлагаемая заработная плата в январе составила почти 65 тысяч рублей.

По итогам первого месяца 2023 года, средняя зарплата петербуржца составила чуть более 65 тысяч рублей, что на 5% больше, чем зарплата в января прошлого года. Кроме того, доход горожан по сравнению со среднероссийскими показателями стал на 14% больше, чем средний доход россиян. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Наиболее высокие доходы за последний месяц в Северной столице были отмечены в сфере топ-менеджмента, в сфере консалтинга и в области добычи сырья.

Также отмечается, что за год есть небольшой прирост в области административного персонала, в маркетинге и рекламе, а также в области закупок и тендерных процедур.

С другой стороны, у работников из сферы домашнего и обслуживающего персонала и сферы страхования за год было зафиксировано наибольшее падение доходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что аналити сервиса hh.ru выяснили, в каких сферах жителям Петербурга проще найти работу.