Петербуржцам рассказали о ходе работе на строящихся станциях метро

В день рождения петербургского метростроения, 21 января, Метрострой провел осмотр строящихся станций. Так, были осмотрены “Путиловская”, “Театральная”, “Горный институт”, а также “Чернышевская”.

Как сообщили в Telegram-канале Метростроя Петербурга, генеральный директор АО “МССС” Кирилл Петров осмотрел станции. На “Чернышевской” на данный момент рабочие завершили демонтаж гранита и мрамора, штукатурки, входных групп и инженерных систем.

В перегонном тоннеле между “Театральной” и “Горным институтом” начали укладывать путевой бетон и в скором времени там приступят к монтажу рельса. На станции “Путиловская” метростроители начали работы по обустройству среднего станционного тоннеля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 21 и 22 января на станции метро "Звенигородская" был закрыт на вход и выход вестибюля из-за установки новых турникетов.