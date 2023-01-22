В скором времени в Петербурге можно будет приобрести новый “Москвич”

В конце января-начале февраля в Петербурге для покупки будут доступны кроссовер “Москвич-3” и его электрическая версия “Москвич 3е”.

Как сообщили в пресс-службе компании, до конца января в разных городах России появятся 21 дилерский центр. Кроме Петербурга обновлённый “Москвич” станет доступен для покупки в Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Кемерове, Краснодаре и в других городах. До начала весны очки продаж и сервисного обслуживания откроются еще в 12 городах.

Напомним, что автомобиль стал доступен для покупки в Москве в конце 2022 года. Прототипом для «Москвич-3» послужила модель китайского автомобиля JAC JS4.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург прибыли иномарки 2023 года. Автомобили марок Volkswagen, Audi и Hyundai смогли доставить в Северную сталицу за счет "параллельного импорта".