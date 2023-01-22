В Петербурге освятили храм колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря

Митрополит петербургский и ладожский Варсонофий освятил храм внутри воссозданной колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря в воскресенье, 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Данный храм устроен в честь Положения пояса Пресвятой Богородицы. Пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Петербург в 2011 году из монастыря на Афоне. Сама колокольня Воскресенского Новодевичьего монастыря была построена в середине 19 века. В начале 1930-х задние было взорвано и разобрано по кирпичикам для расширения нынешнего Московского проспекта.

Монастырь вновь заработал в 90-х годах прошлого века, тогда же начались работы по его возрождению. Колокольня была заложена в 2016 году и строилась четыре года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга строят храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Возле знания планируют установить памятник, посвященный святым.