В Ленобласти открыли горячую линию для борьбы с браконьерством

В Ленобласти подходит к завершению сезон охоты. Ленинградцев попросили сообщать на горячею линию о несанкционированной охоте и браконьерстве.

Как передает “МК в Ленобласти”, жителей региона просят сообщать о охотников в охотничьих угодьях и на охраняемых природных территориях. Также о фактах постоянного посещения людей мест охотничьих угодий, мест концентрации животных, гнездований и миграции.

Областной комитет по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира напомнил, что важно своевременно сообщать о нарушениях. А также по возможности снимать нарушения на фото и видео.

Звонки принимаются круглосуточно по номеру горячей линии 8(812) 539-50-77.