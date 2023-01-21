В Петербурге на 16% чаще выявлять онкологические заболевания за год

В Петербурге в 2022 году выросла на 16% выявляемость онкологических заболеваний в сравнении с 2021 годом. Всего выявляемость составила 29 тысяч случаев.

По словам главного внештатного специалиста-онколога городского комитета по здравоохранению Дмитрия Гладышева, в прошлом году впервые за многие года был достигнут показатель выявления онкологических заболеваний 29 052 случая. Для сравнения, в 2019 году он составлял 27 тысяч случаев. В 2020 году было зафиксировано 23 тысячи случаев, а в 2021 — 25 тысяч. Об том пишет ТАСС.

Также Гладышев отметил, что рост выявления онкозаболеваний не говорит об общем росте заболеваемости, а позволяет быстрее оказывать необходимую медпомощь.

Ранее Санк-Петербург.ру писал, что в Петербурге появилась сеть районных центров амбулаторной онкологической помощи, состоящая из 18 учереждений.