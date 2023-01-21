  • 21 Январь 2023
USD 21.01.2023 68.6656 -0.1811
USD ММВБ  
EUR 21.01.2023 74.3434 -0.0624
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Синоптик Колесов пообещал петербуржцам мороз до середины следующей недели

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Темы дня

После рекордного потепления и оттепели в Петербург вернулись морозы. В субботу, 21 января, столбики термометра показали -4 градуса. Похолодание продержится еще в течении нескольких дней.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, отрицательные температурные значения продержаться в Северной столице до середины следующей недели. Оттепель, пришедшая в город во второй декаде января, была довольно продолжительной и, как отмечет синоптик, значительно повлияла на снежные запасы. В городе почти не осталось снега.

Среднедекадная температура воздуха в 2023 году составила +0.9 градусов. Теплее было только в 2020 году. Тогда температура за декаду составила +3,1 градус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 21 января, похолодает до -3 градусов. Также в городе не ожидвется осадков.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram