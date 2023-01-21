Синоптик Колесов пообещал петербуржцам мороз до середины следующей недели

После рекордного потепления и оттепели в Петербург вернулись морозы. В субботу, 21 января, столбики термометра показали -4 градуса. Похолодание продержится еще в течении нескольких дней.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, отрицательные температурные значения продержаться в Северной столице до середины следующей недели. Оттепель, пришедшая в город во второй декаде января, была довольно продолжительной и, как отмечет синоптик, значительно повлияла на снежные запасы. В городе почти не осталось снега.

Среднедекадная температура воздуха в 2023 году составила +0.9 градусов. Теплее было только в 2020 году. Тогда температура за декаду составила +3,1 градус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 21 января, похолодает до -3 градусов. Также в городе не ожидвется осадков.