Доходность апартаментов в Петербурге достигла минимума за 2022 год

За прошедший, 2022, год средняя доходность апартаментов в Петербурге достигла 4,84%. В дальнейшем ожидается, что рынок будет только расти.

В 2023 году, по прогнозам специалистов. Прибыль апартаментов вырастет до 6,5%, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Об этом пишет “ДП” со ссылкой на аналитиков Becar Asset Management.

По словам вице-президента компании Ольги Шарыгиной, реальная доходность апартаментов в прошлом году была ниже ожиданий собственников в 1,5 раза. Они рассчитывали на 8%. Однако Шарыгина также отметила, что данный сегмент рынка уже пошел на дно.

Она также заявила, что если в текущем году в Северную столицу поедут туристы из Китая и других восточных и азиатских стран, то они возможно смогут поднять на 30% турпоток от текущего уровня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год застройщики разместили 70 206 квартир в Петербурге.