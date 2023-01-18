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Стало известно, в каких сферах петербуржцам проще всего найти работу

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© Фото: pxhere

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Проведенные аналитиками сервиса hh.ru исследования показали, в каких сферах есть наибольший спрос на работников в данный момент в Петербурге. Больше всего новых кадров ждут в гостиничном бизнесе.

Так, работодателями из сферы гостиничного бизнеса размещено на 4% больше новых вакансий, чем в декабре. Чаще всего ищут кухонных работников, официантов, администраторов кафе и хостес. Средняя зарплата на данный момент составляет 54 500 рублей. В сравнении с прошлым годом доход таких работников вырос на 2%.

Также отмечена сфера безопасности, где прибавилось 2,5% рабочих мест за месяц. Здесь чаще всего ищут охранники частных территорий, специалисты по информационной безопасности и контролеры торговых залов. Средняя зарплата доходит до 59 300 рублей.

Третье место по спросу на новых работников в Петербурге заняла сфера фитнеса со средней зарплатой в 54 700 рублей.

Также как пишет “МК в Калининграде”, в Калининградской области востребованы сотрудники в сфере Добыча сырья. Таких вакансий опубликовано на 31%. А средняя зарплата составляет 48 800 рублей.

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