В Петербурге презентовали новую модель трамвая

На Невском заводе в Петербурге 17 января презентовали новый трамвай под названием “Невский”. Современный трамвай способен вместить более 200 пассажиров.

Трехсекционный и низкопольный трамвай имеет две кабины. В салоне предусмотрены климат-контроль, USB-розетки, мультимедийные экраны и панорамное остекление. Предусмотрены 52 пассажирских кресла.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, “Невский” будет обеспечивать одну из задач по транспортному обеспечению при закрытии станции метро “Ладожская”. Также Поляков отметил, что для выполнения задачи до начала марта должны поступить все вагоны.

Важно отметить, что новый трамвай обладает доступностью для маломобильных граждан, мощными аккумуляторами, а также продуманной системой безопасности. В конструкции использованы алюминиевые сплавы, которые не горят в отличии от пластика. В случае ДТП сила удара распределяется равномерно по кузову.