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В Петербурге 21 и 22 января закроют станцию метро “Звенигородская” на вход и выход

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге временно закроют станцию метрополитена “Звенигородская”. Станция будет закрыта в связи с проведением работ по замене турникетов.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, 21 и 22 января на “Звенигородской” будут производить работы по оснащению вестибюля линейкой универсальных турникетов. Режим работы станции при этом не изменится.

Вестибюль будет закрыть для пассажиров на вход и выход. На период работ вход и выход будет осуществляться через вестибюль “Пушкинская”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на время капитального ремонта станции метро "Ладожская" в Петербурге будет организовано более 30 наземных маршрутов. Маршруты наземного транспорта направят в направлении "Новочеркасской", "Проспекта Большевиков" и "Площади Александра Невского". Также появится бесплатный трамвайный маршрут №30, который будет курсировать от "Ладожской" до площади Александра Невского.

 

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