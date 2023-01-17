В Петербурге 21 и 22 января закроют станцию метро “Звенигородская” на вход и выход

В Петербурге временно закроют станцию метрополитена “Звенигородская”. Станция будет закрыта в связи с проведением работ по замене турникетов.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, 21 и 22 января на “Звенигородской” будут производить работы по оснащению вестибюля линейкой универсальных турникетов. Режим работы станции при этом не изменится.

Вестибюль будет закрыть для пассажиров на вход и выход. На период работ вход и выход будет осуществляться через вестибюль “Пушкинская”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на время капитального ремонта станции метро "Ладожская" в Петербурге будет организовано более 30 наземных маршрутов. Маршруты наземного транспорта направят в направлении "Новочеркасской", "Проспекта Большевиков" и "Площади Александра Невского". Также появится бесплатный трамвайный маршрут №30, который будет курсировать от "Ладожской" до площади Александра Невского.