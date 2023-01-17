  • 17 Январь 2023
USD 17.01.2023 68.2892 +0.7148
USD ММВБ  
EUR 17.01.2023 73.8298 +0.7167
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге ожидается порывистый ветер и гололедица

Автор:


© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Темы дня

Погодные условия в Петербурге пока что не претерпевают сильных изменений. Так, во вторник, 17 января, в городе на Неве погода будет формироваться за счет небольшого, промежуточного гребня антициклона.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в этой ситуации в Северной столице будет преимущественно облачно, существенных осадков не будет. Только ближе к вечеру может пойти мокрый снег. Также синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Воздух в городе прогреется до 0...+2 градусов, а по Ленобласти ожидается температура -3...+2. Ветер при этом ожидается порывистый, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, 16 января, температура воздуха в городе составляла +2 до +4 градусов.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram