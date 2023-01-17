В Петербурге ожидается порывистый ветер и гололедица

Погодные условия в Петербурге пока что не претерпевают сильных изменений. Так, во вторник, 17 января, в городе на Неве погода будет формироваться за счет небольшого, промежуточного гребня антициклона.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в этой ситуации в Северной столице будет преимущественно облачно, существенных осадков не будет. Только ближе к вечеру может пойти мокрый снег. Также синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Воздух в городе прогреется до 0...+2 градусов, а по Ленобласти ожидается температура -3...+2. Ветер при этом ожидается порывистый, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, 16 января, температура воздуха в городе составляла +2 до +4 градусов.