На “Адмиралтейских верфях” Петербурга назначен новый руководитель

В Петербурге на “Адмиралтейских верфях” назначили нового руководителя. Им стал главный инженер предприятия.

Стало известно, что 12 января временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия был назначен Андрей Веселов. До этого он трудился на “Адмиралтейских верфях” в качестве главного инженера. Об этом пишет "ДП".

Предыдущий руководитель Александр Бузаков скоропостижно скончался в конце прошлого, 2022-го, года. Бузаков проработал на предприятии 35 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что генеральный директор “Адмиралтейских верфей” Александр Бузаков ушел из жизни на 57-ом году жизни в декабре 2022 года. Он проработал на "верфях" 35 лет, придя на него молодым инженером. Бузаков возглавлял предприятие с 2011 года.