В Петербурге закроют небо для дронов в связи с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге на неделю закроют воздушное пространство для беспилотников. Это связано с празднованием прорыва блокады Ленинграда.

Запрет будет действовать с 13 по 19 января 2023 года. Воздушное пространство будет ограничено до 20 января, радиус их полета составит 100 километров. Об этом пишет Патрульный Петербурга.

Закрыть воздушное пространство для беспилотников решили в связи с празднованием годовщины прорыва блокады Ленинграда. В честь этого важного для города исторического события в Северной столице пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января, в среду, к памятнику героическим защитникам Ленинграда будут возложены цветы. Также в честь события в Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона будет произведен выстрел, а также организован салют.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в честь 80-летния прорыва блокады Ленинграда в городе установят памятник блокадному медику. Он будет установлен рядом с памятником всем педагогам.