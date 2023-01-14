В Петербурге ожидаются теплые и дождливые выходные

В Петербурге продолжается потепление. В атмосфере продолжают господствовать теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения, идущие с периферии циклона.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, на субботу, 14 января, в Северной столице будет преимущественно облачно, пройдут дожди, а температурный фон останется выше положенной по климату нормы на 5-6 градусов.

В этот день в городе потеплеет до +2...+4 градусов. По Ленобласти температура составит -1...+4 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо опускаться и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье, 15 января, вонь могут пройти дожди, а тепло сохранится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что оттепель в Петербурге продолжится около недели.