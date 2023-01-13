Toyota завершила процесс увольнения сотрудников петербургского завода

В Петербурге завершили процедуру увольнения сотрудников завода японского автоконцерна Toyota. На 16 ноября 2022 года, в простое числились 1 937 сотрудников предприятия.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу компании, несмотря на увольнения Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом РФ и правительством Петербурга будущее завода.

Процесс увольнения прошел по соглашению сторон и начался еще 14 ноября 2022 года. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на петербургском заводе. Каждому уволенному сотруднику компания предложила выплату от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что “АвтоВАЗ” получит российские активы автоконцерна Nissan для последующей реализации производства автомобилей Lada в Петербурге.