Петербуржцев предупредили о штормовом ветре 13 января

В Петербурге помимо начавшегося потепления разыгрался штормовой ветер. Петербуржцам стоит проявлять бдительность при нахождении на улице.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 13 января, в городе на Неве местами ветер может разгоняться до 17 метров в секунду.

Ранее мы также сообщали, что в этот день начнется потепление. Так, температура воздуха в Северной столице поднимется до +2...+4 градусов. При этом в городе будут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег. А к вечеру осадки перейдут в дождь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что начавшаяся в городе оттепель продлиться приблизительно неделю.