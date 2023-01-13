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Старейшая сеть супермаркетов "Лэнд" закрыла последний магазин в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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В Петербурге закрылся последний магазин сети супермаркетов “Лэнд” — одной из старейших розничных сетей.

Сеть закрывалась постепенно, на протяжении всего 2022 года. Освободившиеся площади будут заняты другими участниками рынка. Последний магазин сети, продержавшийся дольше других, находился по на Вязовой улице, 8. Об этом пишет “ДП”.

“Ленд” столкнулся с целом рядом пробоем. Осеню 2022 года розничная сеть стала испытывать сложности с поставками, что привело к полупустым полкам. Также по отношению к сети было подано 195 исков от контрагентов. Также в отношении “Лэнда” было возбуждено дело о банкротстве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что старейший торговый комплекс "Нарвский "на Промышленной улице собираются переделать в  мультифункциональный торгово-офисный гостиничный комплекс. Разрешение на реконструкцию выдал комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. 

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