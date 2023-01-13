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В Фонде капремонта Петербурга подвели итоги и поделились планами на 2023 год

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга потратил примерно 14 миллиардов рублей на проведение работ за 2022 год. Сейчас наблюдается положительная динамика относительно проблемного 2021 года, однако выполнить краткосрочную программу полностью пока не удалось.

В пока не назвали окончательные итоги выполнения краткосрочного плана. Уточняется, что они будут известны только к концу января. Итоговые результаты отправятся в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В пресс-службе Фонда капремонта отметили, что на 2022 год общий процент выполнения должен составить не менее 83%. В сравнении с 2021 годом результаты улучшились, тогда процент выполнения от плана составил около 80,9%, на работы при этом было потрачено примерно 11,6 миллиардов рублей.
Тем не менее, стоит отметить, что видов работ при этом в 2021 году было проведено больше – 1 885, что, по мнению ведомства, объясняется сложностью и более высокими затратами предприятий в 2022 году.

Слабые места

Весной прошлого года на обсуждение была поднята проблема недовыполнения региональной адресной программы.
Тогда глава Фонда Дмитрий Шутов отметил, что в регионе есть серьезное недовыполнение региональной адресной программы. Известно, что ситуацию усугубили и невыполненные работы с 2021 года, а также большая задолженность населения по взносам.

Для решения накопившихся проблем Фонд принял решение основательно поменять подход к работе с подрядчиками (включая сроки приема работ и оплату только после того, как они прошли все этапы приемки, чтобы избежать доделки работ «задним числом»), а также начать работать с гражданами для увеличения количества собранных взносов.
Что изменилось для подрядчиков с прошлого года?

С 2022 года подрядчики обязательно должны иметь банковское сопровождение и страхование работ. Кроме того, заработала система ПИР+СМР, благодаря чему один подрядчик и составляет проекты, и проводит работы.

Также подрядные организации в 2022 году заранее узнали, что от них потребуется в рамках предстоящих проектов. Так, уже к декабрю на электронных аукционах появилась информация по 77% объектов краткосрочного плана 2023 года.

Борьба с должниками

В прошлом году Фонда капремонта из-за большой задолженности собственников помещений активно занялся взносами. Например, была открыта программа реструктуризации долга.
Кроме того, на сайте ФКР изменился личный кабинет собственников. В общей сложности за май 2022 года, когда долги достигли 6,8 миллиардов рублей, граждане получили около 800 тысяч квитанций. В сентябре 300 тысяч собственники получили досудебные претензии.

Выяснилось, что нововведения сработали. Общая задолженность за 8 месяцев прошлого года сократилась более, чем на миллиард рублей, а собираемость по итогам года превзошла 100%.

Перспективы

В краткосрочном плане на 2023 год Фонд капитального ремонта установлены 1 888 видов работ на 16 миллиардов рублей.
Одной из основных задач в этом году станет замена лифтов. На эти цели из городского бюджета Фонду планируется выделять 6 миллиардов рублей с 2023 по 2025 годы.
Не забудут и должниках. В текущем году специалисты усилят информирование собственников нежилых помещений, которые все еще не выплатили Фонду в совокупности более одного миллиарда рублей.

 

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