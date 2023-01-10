В России более тысячи автомобилей Jeep отзовут из-за неисправных тормозов

Итало-американский автоконцерн Jeep начнет в России отзывную кампанию. Под отзыв попали легендарные внедорожники Jeep Grand Cherokee из-за проблем с тормозами.

Как передает Петроград.ру, всего Jeep отзовет 1217 автомобилей этой модели, проданных на территории России с 2018 года. Согласно данным экспертов, гидравлический блок управления антиблокировочной тормозной системы может некорректно определять давление в первичном контуре и ошибочно включать стоп-сигналы.

Также отмечается, что данная неисправность может приводить к самопроизвольному запуску двигателя автомобиля и переводу рычага передач из парковочного положения, без нажатия на педаль тормоза.

Автомобили, что попали под отзыв нужно проверить, и при необходимости перепрограммировать блок управления АБС.