“АвтоВАЗ” показал электромобиль Lada e-Largus

На пресс-конференции “АвтоВАЗ”, приуроченной к итогам 2022 года, был продемонстрирован российский электромобиль Lada e-Largus.

Как передает тв360, автомобиль работает на батарее. На мероприятии была представлена модель с автоматической коробкой передач. В этой вариации передач всего три: нейтральная, задняя и основная.

Также в данной комплектации присутствует обогрев стекол и сидений, а также кондиционер.

Ранее мы также сообщали, что петербургский автозавод, принадлежавший японской компании Nissan, перейдет в собственность группы “АвтоВАЗ” в январе-феврале текущего, 2023-го, года. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. Ранее стало известно, что подведомственное Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" выкупило российские активы Nissan и передаст их “АвтоВАЗу”.