Бывший автозавод Nissаn в Петербурге перейдет в собственность “АвтоВАЗа” в течении двух месяцев

Бывший завод японской автокомпании Nissan, который находится в Петербурге, перейдет в собственность группы “АвтоВАЗ” в январе-феврале текущего года. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

Как передает ТАСС, петербургский автомобильный завод перейдет в собственность “АвтоВАЗа” в течении двух месяцев. По словам Соколова, сроки зависят от регистрации сделки и согласования.

Напомним, что в начале января вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров, что российские активы Nissan, которые были выкуплены подведомственным Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ", перейдут “АвтоВАЗу”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на заводе Nissan в Петербурге будут выпускать автомобили Lada после того, как "АвтоВАЗу" перейдут активы автоконцерна. Российские активы передаст подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ"