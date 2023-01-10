В Петербурге гуляет порывистый ветер и начинает медленно теплеть

В Петербург пришел теплый атмосферный фронт, который смещаясь к востоку, сформирует в городе облачную и ветренную погоду. Также временами пройдет снег, а температура воздуха начнет медленно расти.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, во вторник, 10 января, в городе на Неве ближе к вечеру температурные показания вернутся в рамки климатической нормы. В этот день температура составит -2...-4 градуса, а в восточной части региона -7...-12.

Ветер будет порывистый, юго-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

В среду, по прогнозу синоптика, температура составит 0...-2 градуса. Также местами возможны осадки в виде небольшого снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в МЧС петербуржцев предупредили, что 10 января ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.