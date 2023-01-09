В Петербурге на 75% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом за праздники

В Петербурге заметно снизилась заболеваемость ОРВИ за новогодние праздники. Также было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Как передает ТАСС, начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева сообщила, что со 2 по 8 января заболеваемость совокупного населения составила 34,6 на 10 тысяч. Этот показатель на 43% ниже уровня эпидемиологического порога и 75% ниже в сравнении с последней календарной неделей прошедшего, 2022, года.

Также было отмечено, что заболеваемость гриппом сократилась на 54%, а 47% снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Снижение заболеваемости отмечается и в возрастных группах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на понедельник, 9 января, в городе на Неве за сутки было выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19. Всего по России выявели 2 754 случаев заражения.