В 2022 году Фонд капремонта Петербурга впервые завершил ремонт крыш к 15 сентября

В 2022 году Фонд капитального ремонта (ФКР) к началу учебного года впервые сумел обеспечить на каждом объекте циркуляцию тепла.

Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий, подводя итоги минувшего года для ФКР. Также стоит отметь, что помимо того, что Фонд впервые закончить ремонт крыш к 15 сентября, сотрудникам ФКР также удалось сократить число протечек в течении года.

За 2021 год было зафиксировано 400 случаев протечек, а в 2022 году их число сократилось до 126. К концу 2022 года были полостью закончены более 1 770 видов работ, стоимость которых превысила 14 млрд рублей.

Было еще отмечено, что в течении прошедшего года собираемости взносов перешел за отметку в 100 процентов. Для сравнения напомним, что в 2021 году данный показатель смог дойти лишь до 88 процентов.

Фонд капитального ремонта, под руководством Дмитрия Шутова, решил заранее подготовится к 2023 году, и еще в декабре опубликовал аукционы по 75 процентам краткосрочного плана. По 70 процентам уже удалось выбрать подрядчиков.

Вице-губернатор Анатолий Повелий уточнил, что деятельность исполнителей также будет регулироваться за счет банковского сопровождения контрактов. Оно дает возможность отслеживать расходы, страхование работ и предоставлять собственникам гарантированную безопасность.