Дворец Бельведер в Петергофе выставят на торги

Петергофский дворец Бельведер будет выставлен на торги. АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" торги на право аренды дворца на 1 марта текущего года.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, историческое здание было построено в середине XIX века по проекту архитектора Штакеншнейдера. Сдать его в аренду планируют на десять лет. Начальная стоимость лота составляет 1 822 500 рублей.

Низкая цена лота связана с тем, что арендатор возьмет на себя содержание дворца и его улучшение, что предполагает существенные затраты. Также стоит отметить, что здание дворца получило серьезный ущерб во время Великой Отечественной войны и было отреставрировано в 1950-е годы.

Общая плата по договору за десять лет составит около 20 миллионов рублей.

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