Более 50% петербуржцев уверены в провале карьеры в 2023 году

Поучаствовавшие в опросе петербуржцы дали прогнозы по поводу карьеры на 2023 год. Половина опрошенных оценили свои карьерные перспектив достаточно пессимистично.

Так, пессимистично настроены 55% респондентов. Однако 21% отпрошенный настроен оптимистично и 12% – нейтрально. Остальные воздержались от ответа. Такие данные получили эксперты службы исследований hh.ru.

К вопросу о работе. Как пишет “МК в Мурманске”, в прошедшем, 2022-м, году в России 33% компаний сообщили о сокращении сотрудников. У крупных организаций показатель достиг 44%, а у малого и среднего бизнеса он оказался меньше. Такие показатели удалось получить из данных 256 компаний с шестью группами численности сотрудников от 50 человек до нескольких тысяч.