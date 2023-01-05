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Компания Apple представила аудиокниги, озвученные нейросетью

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© Фото: pxhere

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Американская компания Apple запустила каталог книг, которые озвучены искусственным интелектом.

Такая стратегия может стать попыткой перевернуть прибыльный и быстрорастущий рынок аудиокниг, а также усилить проверку в отношении Apple по антиконкурентному поведению.

Стоить отметить, что популярность аудиокниг в последние годы резко выросла. В связи с этим технологические компании изо всех сил пытаются закрепиться на рынке книг в аудио формате.

К слову, о книгах. Как пишет «МК в Калиниградце», калининградцы пока что отдают больше предпочтений классическому варианту книг. В Калининградской областной научной библиотеке подвели итоги 2022 года. За год сотрудники библиотеки выдали 170 100 электронных экземпляров книг, бумажных – 94 тысячи.

В электронном сервисе ЛитРес самыми популярными книгами у читателей стали «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «1984» Джорджа Оруэлла, «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Сказать жизни «Да»» Виктора Франкла.

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