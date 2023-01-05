В Петербурге придумали экскурсии по восстановленным историческим домам

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) составил пеший маршрут по Петроградской стороне. В новогодние праздники горожане могут прогуляться по нему и посмотреть на отремонтированные дома. Прогулка занимает всего 30 минут.

Первым зданием на пути станет Дом Лидваль, что располагается по адресу Каменноостровский проспект, 1-3. Этот дом был построен Федором Лидвалем для его материв 1904 году, выполнен в стиле модерн и является первой работой архитектора. В 2020 году здесь был проведет капитальный ремонт.

Затем, согласно маршруту, нужно дойти до Большого проспекта Петроградской стороны, 80. Там находится выполненное в стиле модерн задние, построенное в начале ХХ века. В 2015 году в доме заменили лифты, а 2021 произвели ремонт крыши, фасада с фигурным аттиком и эркером и инженерных сетей.

Заканчивается маршрут на доме на улице Шамшева, 11. Раньше здесь располагался доходный дом, который был построен также в начале ХХ века. При реставрации специалисты опирались на архивные данные, так как основная задача заключалась в том, чтобы вернуть зданию облик, который задумывал архитектор. На первом этаже воссоздали рустованную штукатурку, а также обновили входную группу.

Напомним, что ФКР с конца 2021 года руководит Дмитрий Шутов.