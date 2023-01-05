  • 5 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 +70.3375
USD ММВБ 18:33 72.1971  
EUR 31.12.2022 75.6553 +75.6553
EUR ММВБ 18:33 76.2962  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге придумали экскурсии по восстановленным историческим домам

Автор:


© Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга

Темы дня

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) составил пеший маршрут по Петроградской стороне. В новогодние праздники горожане могут прогуляться по нему и посмотреть на отремонтированные дома. Прогулка занимает всего 30 минут.

Первым зданием на пути станет Дом Лидваль, что располагается по адресу Каменноостровский проспект, 1-3. Этот дом был построен Федором Лидвалем для его материв 1904 году, выполнен в стиле модерн и является первой работой архитектора. В 2020 году здесь был проведет капитальный ремонт.

Затем, согласно маршруту, нужно дойти до Большого проспекта Петроградской стороны, 80. Там находится выполненное в стиле модерн задние, построенное в начале ХХ века. В 2015 году в доме заменили лифты, а 2021 произвели ремонт крыши, фасада с фигурным аттиком и эркером и инженерных сетей.

Заканчивается маршрут на доме на улице Шамшева, 11. Раньше здесь располагался доходный дом, который был построен также в начале ХХ века. При реставрации специалисты опирались на архивные данные, так как основная задача заключалась в том, чтобы вернуть зданию облик, который задумывал архитектор. На первом этаже воссоздали рустованную штукатурку, а также обновили входную группу.

Напомним, что ФКР с конца 2021 года руководит Дмитрий Шутов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram