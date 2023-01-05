В Петербурге ожидаются аномальные похолодания до -25 градусов

В ближайшие дни в европейской части России ожидаются сильные похолодания. Морозы скуют многие регионы. В Петербурге ожидаются похолодания до -25 градусов.

Так, аномальный холод наступит более чем на половине территории страны. Похолодание продлиться с 5 по 9 января. На это время в Северной столице температура опустится до 23…25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Также в этот период в Карелии будет наблюдаться похолодание до 26 градусов. В более северных регионах температура опустится ниже 30 градусов. А в Якутии, Магаданской области и на Чукотке, будет холоднее всего. Там температура будет достигать минус 48-53 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночь с 4 на 5 января была самой холодной в Петербурге.